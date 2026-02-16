Іспанія

Бразильський вінгер повернувся до тренувань після травми та може зіграти у 24-му турі Ла Ліги.

Барселона офіційно повідомила про повернення до строю флангового нападника Рафіньї. Про це поінформувала пресслужба каталонського клубу в соціальних мережах.

Бразильський вінгер відновився після ушкодження та вже тренується разом з основною групою. Очікується, що він зможе взяти участь у поєдинку 24-го туру іспанської Ла Ліги проти Жирони, який відбудеться сьогодні, 16 лютого.

Водночас іспанські медіа зазначають, що тренерський штаб може не ризикувати здоров’ям гравця і залишити його поза стартовим складом, аби уникнути можливого рецидиву травми.

29-річний футболіст пропустив три попередні матчі через пошкодження. У нинішньому сезоні Рафінья провів 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких відзначився 13 забитими м’ячами та п’ятьма результативними передачами.