Великий скандал в Італії.

Президент міланського Інтера Беппе Маротта висловився про симуляцію центрального захисника «нерадзуррі» Алессандро Бастоні у матчі з Ювентусом, яка призвела до другої жовтої картки Пʼєра Калюлю.

«Інтер – найуспішніша команда за останні роки. Я пам'ятаю лише один інцидент, пов'язаний із симуляціями.

Матч Ювентус — Інтер, 2021 рік, явна симуляція з боку Хуана Куадрадо, арбітром був Джанпаоло Кальварезе. Усі суддівські органи чітко заявили, що це була очевидна симуляція.

Завдяки цій перемозі Ювентус забезпечив собі вихід до Ліги чемпіонів та солідних 60-70 мільйонів євро», – сказав Маротта.

У травні 2021 року Ювентус обіграв Інтер (3:2) у 37-му турі за рахунок голу Куадрадо з пенальті на 88-й хвилині. Тоді туринці стали четвертими у таблиці Серії А, набравши 78 очок і випередивши Наполі на один пункт.