Італія

Скандал набирає обертів.

Колишній головний тренер туринського Ювентуса Фабіо Капелло висловився про симуляцію захисника Інтера Алессандро Бастоні, яка призвела до другої жовтої картки гравця «зебр» Пʼєра Калюлю.

«У цій ситуації мене вразили дві речі.

По-перше, такий футболіст, як Бастоні, гравець збірної та ключова фігура в національній команді, не може і не повинен так поводитися.

Було огидно бачити, як він обдурив суддю, відверто симулюючи, навіть незважаючи на те, що вже мав жовту картку та ризикував отримати другу.

По-друге, я дуже добре знаю Ківу, оскільки він був моїм гравцем у Ромі, але його коментарі після матчу мене глибоко розчарували.

Тренер не був послідовним у своїх словах, і в результаті створив враження, що виправдовує те, що сталося.

Однак важливіше за слова його дії. Ківу замінив Бастоні у перерві, бо знав, чим ризикує, якби залишив гравця на полі після жесту, який призвів до червоної картки Калюлю.

Я чекав від нього абсолютно інших заяв, особливо після перемоги», – сказав Капелло.