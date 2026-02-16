Ліга чемпіонів

Обидва футболісти не встигають повністю відновитися до першої гри плей-оф.

Парі Сен-Жермен ризикує залишитися без двох виконавців у першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти Монако. Йдеться про Фабіана Руїса та Сенні Маюлю, які продовжують відновлення після пошкоджень.

Іспанський півзахисник не грає з 20 січня через травму лівого коліна, якої зазнав у поєдинку проти Спортінга. Хоча Руїс уже повернувся до індивідуальних занять, його готовність до найближчого матчу залишається недостатньою.

Щодо Маюлю, то його участь також під великим питанням. Футболіст отримав удар у минулому тижні під час Класіко з Марселем і наразі ще не вийшов на оптимальні кондиції.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Монако та ПСЖ відбудеться 17 лютого.