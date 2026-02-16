Франція

Український форвард дебютував у поєдинку проти Ніцци та висловився про переможну серію команди.

Український нападник Роман Яремчук провів перший матч у складі французького Ліона. Форвард з’явився на полі на 81-й хвилині зустрічі проти Ніцци, зробивши свій офіційний дебют за нову команду.

Після гри Яремчук поділився емоціями у соцмережах, наголосивши на характері та стабільності колективу, який нині перебуває на підйомі.

"Ця серія — не випадковість. Вона вибудована на дисципліні, єдності та менталітеті переможців. Пишаюся бути частиною цього руху й радий дебютувати за Ліон. Ми продовжуємо", — написав українець.

Зазначимо, що Ліон продовжує вражаючу переможну ходу — команда виграла вже 13 матчів поспіль у всіх турнірах.