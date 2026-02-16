Бразилия

Лідер Реала зізнався, що італійський наставник переконаний у перемозі на чемпіонаті світу.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор поділився думками про роботу Карло Анчелотті на чолі збірної Бразилії. За словами футболіста, прихід досвідченого італійця суттєво змінив атмосферу та якість гри національної команди.

Вінісіус наголосив, що команда стала впевненішою та більш збалансованою, а сам тренер швидко знаходить спільну мову з гравцями.

"Він змінив вигляд команди. Ми стали грати краще, ми щасливіші і спокійніші. Для мене його прихід — найкраще, що трапилося. Він міг би бути моїм дідом.

Щоразу, коли він мені дзвонить, каже, що ми виграємо чемпіонат світу. Карло вже говорить португальською, дуже швидко її вчить", — зазначив Вінісіус.

Нагадаємо, Анчелотті очолив збірну Бразилії після завершення роботи в клубному футболі.