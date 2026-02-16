Італія

Італієць задоволений придбанням "вовків".

Головний тренер римської Роми Джан Пʼєро Гасперіні висловився про новачка команди Доніелла Малена. Його слова наводить Sky Sport Italia.

«Я завжди був переконаний, що Мален має ідеальні якості для мого стилю гри, оскільки він досконалий нападник. Він не зволікає з ударами, швидкий, вміє комбінувати з партнерами. Команді потрібен такий нападник, який часто забиває тому, що випускаємо його на позиції, де він постійно становить небезпеку.

Він з нами всього п'ять матчів, тому вважаю, що можемо й надалі прогресувати, тим більше якщо Дібала, Соуле та Ель-Шаараві наберуть оптимальну форму і ми зможемо бути конкурентоспроможнішими», – сказав Гасперіні.

Цього сезону Доніелл Мален відіграв за Рому пʼять матчів та забив пʼять голів.