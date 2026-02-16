Іспанія

Клубу вдалось нормалізувати ситуацію.

Минулого тижня баскський Атлетік отримав тривожну звістку щодо рішення ФІФА заборонити клубу здійснювати реєстрацію нових трансферів аж до 2028 року.

Сталось це через "численні порушення "левів" щодо трансферів неповнолітніх гравців", які зафіксував керівний футбольний орган.

Окрім цього, виникли проблеми з процедурою дострокового розірвання орендної угоди з мексиканським клубом Пумас для воротаря Алекса Падільї минулого літа, що також потребувало термінового вирішення.

Після надходження інформації Атлетік почав виправляти помилки та доволі швидко вирішив проблеми з контрактом свого голкіпера.

У підсумку, ФІФА підтвердила клубу виконання вимог уникнення санкцій та пообіцяла виключення з переліку клубів, яким заборонена трансферна діяльність, упродовж максимум наступних п’яти днів.

Таким чином Атлетік зможе вільно підписувати гравців, починаючи з цьогорічного літнього трансферного вікна.