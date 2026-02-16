Ліга чемпіонів

Іспанці прагнутимуть реваншу за поразку 2:4.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью висловився про майбутній матч Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

«Безперечно, це буде дуже складний матч. Це лише перша частина плей-офф. На Ештадіу да Луш Трубіна в атаці не буде. Я звик до таких протистоянь, я робив це все своє життя.

Часто люди думають, що у першому матчі з тих чи інших причин потрібно досягти певного результату. Я ж говорю, що остаточного результату немає.

Ми проведемо перший матч із холодною головою, з амбіціями та впевненістю. Ми знаємо, що зробили з королями Ліги чемпіонів... Вони поранені. А поранений король небезпечний», – сказав Моурінью.

Матч між Бенфікою та Реалом відбудеться 17-го лютого, о 22:00 за київським часом.