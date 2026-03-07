Англія

31-річний капітан містян не планує продовжувати контракт із клубом і готується до відходу по завершенні сезону.

Здається, дев'ятирічна неймовірна історія Бернарду Сілви на Етіхад наближається до свого логічного завершення. За інформацією порталу Goal.com, зірковий плеймейкер готується покинути Манчестер Сіті після закінчення свого поточного контракту цього літа.

Як повідомляє відомий інсайдер Маттео Моретто, між керівництвом клубу та 31-річним гравцем наразі взагалі не ведуться переговори щодо нової угоди. Сілва, який минулого літа отримав капітанську пов'язку після відходу Кайла Вокера та Кевіна Де Брюйне, чітко вирішив змінити обстановку.

Головний тренер команди Пеп Гвардіола ніколи не приховував свого захоплення португальцем, неодноразово називаючи його одним із найрозумніших футболістів, з якими йому доводилося працювати.

Від моменту свого трансферу з Монако у 2017 році за 43 мільйони фунтів, Бернарду став фундаментальним елементом у домінуванні містян, здобувши з клубом шість титулів Прем'єр-ліги та омріяний кубок Ліги чемпіонів.

Щодо наступного кроку в кар'єрі, то Сілва точно не матиме браку пропозицій від елітних європейських команд (раніше до нього приписували серйозний інтерес з боку Барселони, ПСЖ, та Ювентуса). Проте, як зазначають джерела, сам півзахисник найбільше схиляється до повернення в рідну лісабонську Бенфіку, щоб красиво завершити кар'єру вдома.

Оскільки Манчестер Сіті все ще продовжує боротьбу за всі ключові трофеї в цьому сезоні, офіційного оголошення про відхід Бернарду не варто очікувати раніше травня. Це дозволить ветерану повністю зосередитися на футболі та спробувати грюкнути дверима наостанок.

У нинішній кампанії, португалець відіграв за Сіті 36 ігор у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі