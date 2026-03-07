Іспанія

Підопічні Мічела вирвали очко на останніх секундах гри у Валенсії.

Неймовірна драма розгорнулася у Валенсії, де Леванте та Жирона видали один із найемоційніших матчів туру. Господарі були за крок від перемоги, однак у компенсований час каталонці вирвали нічию — 1:1.

З перших хвилин команда Мічела активно заволоділа м’ячем. Уже на 2-й хвилині небезпечний удар завдав Віктор Циганков, але воротар впевнено врятував.

Жирона більше контролювала м’яч, однак Леванте відповідав гострими контратаками. Воротар каталонців Гассаніга кілька разів рятував свою команду, зокрема після небезпечного удару наприкінці тайму.

До перерви рахунок так і не було відкрито — 0:0.

Другий тайм розпочався з активності господарів. На 49-й хвилині після навісу Гарсії нападник Еспі головою відправив м’яч у сітку — 1:0.

Цей гол змусив Жирону активніше йти вперед. Команда створювала моменти, а Віктор Циганков мав чудовий шанс зрівняти рахунок, однак м’яч пройшов поруч зі стійкою.

Ситуація для Леванте ускладнилася на 58-й хвилині, коли півзахисник Оласагасті отримав пряму червону картку за грубий підкат. Господарі залишилися у меншості й були змушені оборонятися.

У кінцівці Жирона буквально затиснула суперника біля їхніх воріт. На 89-й хвилині м’яч влучив у поперечину.

Коли здавалося, що Леванте вистоїть, настав 96-й хвилина. Після затяжної атаки м’яч опинився у воротах — відзначився молодий форвард Рока.

Спочатку арбітр зафіксував офсайд, але після перевірки VAR гол було зараховано. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию — 1:1.

Леванте — Жирона 1:1

Голи: Еспі, 51 - Рока, 90+4

Леванте: Раян — Тольян, Дела, Морено, Санчес — Оласагасті, Рей (Маттурро, 78) — Тунде (Гарсія, 18), Ромеро (Етта Ейонг, 66), Кортес (Венседор, 78) — Еспі (Арріага, 66)

Жирона: Гассаніга — Рінкон (Франсес, 55), Рейс, Блінд, Мартін — Циганков, Бельтран (Руїс, 72), Вітсель, Лемар (Мартін, 72), Ечеверрі (Рока, 55) — Ванат

Попередження: Санчес, Дела, Рей — Рінкон

Вилучення: Оласагасті, 59