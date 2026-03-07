Інше

Головний тренер національної команди зізнався, що має надзвичайно вигідні у фінансовому плані варіанти продовження кар'єри, проте його подальша робота зі збірною залежатиме від кваліфікації на чемпіонат світу.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров відверто розповів про своє тренерське майбутнє та інтерес з боку інших клубів.

В інтерв'ю угорському виданню Nemzeti Sport український фахівець зазначив, що вже отримує дуже привабливі пропозиції, але наразі зосереджений на завданнях національної команди. Доля Реброва на чолі синьо-жовтих безпосередньо залежить від успіхів команди у відборі на Мундіаль. Тренер не дає стовідсоткової гарантії, що залишиться на своїй посаді у разі невдачі в кваліфікації.

"Мій контракт зі збірною України закінчується перед чемпіонатом світу. Якщо ми вийдемо туди, очевидно, я залишуся на тренерській лаві. Якщо ні — тоді подивимося", — пояснив наставник.

Попри можливу невизначеність, без роботи фахівець точно не залишиться. За словами Реброва, до нього вже активно звертаються представники клубів з Об'єднаних Арабських Еміратів, де він раніше успішно працював із клубом Аль-Айн. Проте гроші зараз не є для нього головним пріоритетом.

"З Еміратів вже надходять пропозиції, спокушають астрономічними сумами, але скажу чесно — наразі мені не дуже хочеться повертатися туди, я прагну більш серйозного виклику", — резюмував Сергій Ребров

Нагадаємо, що раніше під керівництвом Реброва еміратський Аль-Айн робив золотий дубль, вигравши чемпіонат та Кубок ліги ОАЕ, що пояснює такий високий інтерес місцевих шейхів до персони українського тренера.