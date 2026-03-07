Німеччина

Капітан мюнхенців зазнав надриву литкового м'яза.

Мюнхенська Баварія зазнала серйозної кадрової втрати напередодні вирішальної стадії сезону. Основний голкіпер та незмінний капітан команди Мануель Ноєр вибув із ладу через чергову травму.

Пошкодження ветеран отримав під час переможного поєдинку Бундесліги проти менхенгладбахської Боруссії (4:1), який відбувся у п'ятницю. Через дискомфорт голкіпера довелося замінити вже в перерві. Після медичного обстеження клубні лікарі діагностували в нього надрив м'язового волокна литкового м'яза.

За попередньою інформацією німецької преси, процес відновлення триватиме близько двох тижнів. Через те, що Ноєр уже стикався з рецидивами травм литкового м'яза в цьому сезоні, медичний штаб Баварії планує діяти максимально обережно і не форсуватиме його повернення.

Ця травма означає, що Мануель гарантовано пропустить надважливий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Аталанти». Крім того, він не зможе допомогти команді у найближчих ключових турах Бундесліги, включно з поєдинками проти леверкузенського Баєра.

Очікується, що місце у воротах німецького гранда на час відсутності легенди займе 22-річний голкіпер Йонас Урбіг. Він уже вдало увійшов у гру в другому таймі проти Гладбаха, а тепер готується до свого головного випробування під тиском єврокубків.