Україна: Перша ліга

31-річний нападник уклав однорічну угоду з чернігівським клубом після того, як залишив Кудрівку в статусі вільного агента.

Досвідчений український форвард Денис Безбородько швидко знайшов нове місце роботи. 31-річний гравець підписав контракт із ФК Чернігів. Угода між нападником та клубом розрахована на один рік. Переходу до табору чернігівців передувало припинення співпраці Безбородька з Кудрівкою.

Останнім клубом форварда була Кудрівка, сторонивирішили достроково розірвати контракт за обопільною згодою. У поточному сезоні форвард не отримував достатньо ігрової практики. У складі синьо-білих Денис встиг провести на полі лише 4 поєдинки: тричі він виходив у матчах Української Прем'єр-ліги (УПЛ) та ще одну гру зіграв у рамках Кубка України.

Тепер Безбородько спробує перезавантажити кар'єру в рідному місті та допомогти ФК Чернігів своїм досвідом на вістрі атаки.

Наразі містяни грають у Першій лізі. Після першої половини сезону, підопічні Чорного знаходяться на 11 сходинці, маючи у своєму активі 19 очок. 17 березня в рамках 1/4 фіналу Кубка України Чернігів зіграє проти Фенікс-Маріуполь.