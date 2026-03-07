Іспанія

Підопічні Сімеоне перестріляли команду з Країни Басків.

Атлетіко та Реал Сосьєдад у гольовому трилері розіграли репетицію фіналу Кубка Іспанії (3:2)

Вже в дебюті зустрічі команди обмінялися голами. На 5-й хвилині Серлот ударом під поперечину вивів свою команду вперед. Згодом Солер, отримавши розкішний пас між лініями від Сучича, вразив ближню девʼятку. Надалі ініціативу захопили матрацники, а гості відповідали на контратаках.

У другій 45-хвилинці команди впродовж 180 секунд обмінялися голами. Грізманн увірвався до штрафного майданчика суперника і скинув пʼятою на Гонсалеса. Аргентинець холоднокровно розібрався із захисниками та реалізував свій момент. Щойно встигли показати всі повтори, як підопічні Матараццо знову відновили паритет. Оярсабаль з меж штрафного поклав цукерку без шансів для воротаря.

Останнє слово було за господарями. Гонсалес головою замкнув подачу від Руджері, оформивши дубль. У підсумку Атлетіко виходить переможцем у цій грі. Підопічні Сімеоне залишаються на третій сходинці з 54 очками. Реал Сосьєдад опустився на 8-му позицію з 35 балами.

Нагадаємо, напередодні обидва колективи вийшли у фінал Кубка Іспанії. Вирішальний поєдинок відбудеться 18 квітня.

Атлетіко Мадрид — Реал Сосьєдад 3:2

Голи: Серлот, 5, Гонсалес, 67, 81 - Солер, 9, Оярсабаль, 68

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Хіменес, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Альварес, 53), Мендоса (Льоренте, 46), Коке (Кардосо, 61), Альмада (Гонсалес, 54) — Серлот, Лукман (Грізманн, 53)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Чалета-Цар, Гомес — Марін (Гедеш, 55), Еррера, Солер (Мендес, 74), Барренечеа (Захарян, 65) — Сучич (Турр'єнтес, 74), Оскарссон (Оярсабаль, 56)

Попередження: Ганцко — Оскарссон