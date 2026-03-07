Англія

23-річний півзахисник, який став ключовою фігурою в команді Арне Слота та допоміг клубу здобути чемпіонство, продовжить свої виступи за мерсисайдців на наступні роки.

Раян Гравенберх поставив підпис під новим довгостроковим контрактом з футбольним клубом Ліверпуль. Угода була укладена в тренувальному комплексі, що гарантує продовження його вже трирічного перебування в команді на наступні сезони.

"Я почуваюся просто чудово. Для мене велика гордість продовжити контракт із таким великим клубом. Я дуже щасливий, що залишуся тут ще на багато років", — поділився емоціями Гравенберх в інтерв'ю клубному сайту.

Півзахисник також відзначив комфортну атмосферу в колективі: Я відразу відчув довіру з боку клубу та головного тренера, тому рішення далося мені легко. Моя сім'я також щаслива тут. Ми живемо в Англії майже три роки, тож я вже до всього звик. Я щасливий бути частиною цієї команди", — додав він.

Перейшовши з мюнхенської Баварії у вересні 2023 року, Раян міцно закріпився в статусі фундаментального гравця в тактичних побудовах Арне Слота. На рахунку 23-річного нідерландця вже 123 матчі та 8 забитих м'ячів за клуб. За цей час він допоміг Ліверпулю здобути Кубок англійської ліги у 2024 році та, звісно ж, титул чемпіона Прем'єр-ліги минулого сезону.

Говорячи про свої цілі, Гравенберх додав: "У короткостроковій перспективі моя мета — завершити поточний сезон якнайкраще. А в довгостроковій — виграти ще багато трофеїв з Ліверпулем", — заявив Раян.

Окремо гравець звернувся до фанатів клубу: "У мене справді чудові стосунки з уболівальниками. Щоразу, коли я роблю щось корисне на полі, я чую, як вони співають мою персональну пісню на трибунах. Я дуже вдячний їм, адже без їхньої підтримки ми б не були там, де є зараз. У майбутньому ми хочемо подарувати їм ще більше кубків, і, сподіваюся, нам це вдасться", — резюмував гравець

Наразі після 29 турів, Ліверпуль посідає 6 сходинку, маючи у своєму активі 48 пунктів. У вівторок підопічних Слота чекає виїзний матч 1/8 Ліги чемпіонів проти Галатасарая.