Відомі стартові склади на матч 17-го туру Серії А.
Артем Довбик, Getty Images
29 грудня 2025, 21:00
У рамках 17-го туру італійської Серії А Рома прийматиме на своєму полі Дженоа, яку зараз тренує колишній керманич "вовків" Даніеле Де Россі.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння: український форвард Роми Артем Довбик залишився у запасі, а півзахисник збірної України Руслан Маліновський вийде у складі Дженоа з перших хвилин.
Рома: Свілар — Манчіні, Жулковські, Ермосо — Челік, Крістанте, Коне, Веслі — Суле, Фергюсон — Дібала
Запасні: Васкес, Голліні, Цимікас, Ренш, Анхеліньйо, Мірра, Гіларді, Пізіллі, Довбик, Ель-Шаараві
Дженоа: Соммаріва — Отоа, Естігор, Васкес — Нортон-Каффі, Маліновський, Френдруп, Еллертссон, Мартін — Олівейра, Екубан
Запасні: Лисьонок, Сабеллі, Маркандаллі, Торсбю, Карбоні, Куенка, Мазіні, Станчу, Ехатор, Коломбо, Фіні, Вентуріно
Матч Рома — Дженоа
розпочнеться у понеділок, 29 грудня, о 21:45 за київським часом.