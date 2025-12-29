Італія

Відомі стартові склади на матч 17-го туру Серії А.

У рамках 17-го туру італійської Серії А Рома прийматиме на своєму полі Дженоа, яку зараз тренує колишній керманич "вовків" Даніеле Де Россі.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння: український форвард Роми Артем Довбик залишився у запасі, а півзахисник збірної України Руслан Маліновський вийде у складі Дженоа з перших хвилин.

Рома: Свілар — Манчіні, Жулковські, Ермосо — Челік, Крістанте, Коне, Веслі — Суле, Фергюсон — Дібала

Запасні: Васкес, Голліні, Цимікас, Ренш, Анхеліньйо, Мірра, Гіларді, Пізіллі, Довбик, Ель-Шаараві

Дженоа: Соммаріва — Отоа, Естігор, Васкес — Нортон-Каффі, Маліновський, Френдруп, Еллертссон, Мартін — Олівейра, Екубан