Італія

Американець підпише угоду до 2030 року із зарплатою близько 4 млн євро.

Ювентус перебуває на фінальній стадії переговорів щодо нового контракту з універсальним центральним півзахисником Вестоном Маккенні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони узгодили основні деталі угоди, яка буде розрахована до червня 2030 року. Очікується, що 27-річний півзахисник отримуватиме близько 4 мільйонів євро чистими за сезон. Наразі залишилося владнати формальності, після чого контракт буде підписано.

Чинна угода Маккенні спливає вже найближчого літа, однак сам футболіст неодноразово наголошував, що його пріоритетом є продовження кар’єри саме в Ювентусі. Попри інтерес з боку Інтера, Роми, Мілана та інших клубів, американець, схоже, вирішив залишитися в Турині.

У поточному сезоні Маккенні провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.