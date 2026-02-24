Італія

Керівництво туринського гранда повністю довіряє екснаставнику збірної Італії та планує укласти з ним довгострокову угоду.

Ювентус активно працює над тим, щоб забезпечити стабільне майбутнє клубу під керівництвом Лучано Спаллетті. Незважаючи на період змішаних результатів та певне розчарування в цьогорічній боротьбі за Скудетто, боси б'янконері побачили достатньо, щоб зробити довгострокову ставку на діючого головного тренера команди.

Поточна угода італійського фахівця розрахована до кінця червня цього року, однак клуб прагне усунути будь-яку невизначеність щодо його позиції ще до того, як нинішній сезон досягне своєї кульмінації. Очікується, що Спаллетті підпише новий довгостроковий контракт.

Однією з головних умов угоди стане те, що тренер отримає значно більший контроль над трансферною політикою і гратиме ключову роль у формуванні складу під час літнього вікна. Рада директорів Ювентуса відкрито розглядає наставника як фундаментальний елемент для майбутнього клубу.

Після 26 турів Юве посідає 5 сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 46 очок. Туринці, окрім внутрішніх змагань, борються з Галатасараєм за путівку в 1/8 Ліги Чемпіонів. Перший матч підопічні Спаллетті програли на виїзді з рахунком 2:5. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого. Стартовий свисток о 22:00