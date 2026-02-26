Італія

Маркус Тюрам більше не вважається недоторканним у складі "нерадзуррі", і клуб готовий розглянути пропозиції щодо нього влітку.

У міланському Інтері готові розглянути пропозиції щодо нападника Маркуса Тюрама. Плани керівництва "нерадзуррі" стосовно майбутнього француза змінилися: гравець більше не вважається недоторканним, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Не виключено, що вже найближчим літом форвард буде проданий. Експерти порталу Transfermarkt оцінюють вартість Маркуса Тюрама у 60 млн євро. Контракт 28-річного футболіста з Інтером діє до 2028 року.

Раніше чутки пов'язували нападника з можливим переходом до одного з клубів англійської Прем'єр-ліги. У поточному сезоні Тюрам записав на свій рахунок 12 голів та п'ять асистів у 32 матчах.

28 лютого Інтер прийматиме Дженоа.