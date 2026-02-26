Італія

Керівництво туринців та Лучано Спаллетті незадоволені результативністю канадського форварда.

Нападник Джонатан Девід може залишити Ювентус. За даними інсайдера Ніколо Скіри, канадець розглядає варіант із відходом із туринського клубу вже найближчим літом.

Керівництво "старої синьйори" та головний тренер команди Лучано Спаллетті незадоволені грою форварда, тому відкриті до пропозицій щодо його продажу.

Джонатан Девід приєднався до Ювентуса з Лілля у 2025 році на правах вільного агента. Його контракт розрахований до літа 2030 року.

У нинішньому сезоні канадський нападник провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив сім голів та віддав п'ять результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість Девіда у 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус за крок від продовження контракту з Маккенні.