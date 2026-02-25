Італія

Міланський клуб готує новий контракт для головного тренера, попри виліт від Буде/Глімт.

Інтер провалився в Лізі чемпіонів. Міланська команда вилетіла з турніру вже за підсумками стикового раунду, двічі програвши Буде/Глімт — 1:3 на виїзді та 1:2 вдома.

Незважаючи на невдалий результат у єврокубках, в Інтері задоволені роботою головного тренера Крістіана Ківу.

Як повідомив у соціальних мережах журналіст Ніколо Скіра, фахівець близький до продовження контракту. Нова угода буде розрахована до середини 2028 року і включатиме опцію пролонгації ще на один сезон. Зазначається, що після підписання договору заробітна плата Ківу зросте.

Крістіан Ківу очолив Інтер минулого літа. Наразі команда впевнено лідирує в Серії А, випереджаючи Мілан на 10 очок.