Міланський клуб готує новий контракт для головного тренера, попри виліт від Буде/Глімт.
Крістіан Ківу, Getty Images
25 лютого 2026, 15:49
Інтер провалився в Лізі чемпіонів. Міланська команда вилетіла з турніру вже за підсумками стикового раунду, двічі програвши Буде/Глімт — 1:3 на виїзді та 1:2 вдома.
Незважаючи на невдалий результат у єврокубках, в Інтері задоволені роботою головного тренера Крістіана Ківу.
Як повідомив у соціальних мережах журналіст Ніколо Скіра, фахівець близький до продовження контракту. Нова угода буде розрахована до середини 2028 року і включатиме опцію пролонгації ще на один сезон. Зазначається, що після підписання договору заробітна плата Ківу зросте.
Крістіан Ківу очолив Інтер минулого літа. Наразі команда впевнено лідирує в Серії А, випереджаючи Мілан на 10 очок.