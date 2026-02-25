Італія

Римляни не мають наміру дешево відпускати універсального вінгбека.

Рома встановила цінник у щонайменше 50 мільйонів євро на Веслі Франсу, яким активно цікавиться Манчестер Сіті. Про це повідомляють Corriere della Sera та Sport Witness.

22-річний бразилець став одним із ключових гравців команди Джан П’єро Гасперіні у поточному сезоні. Веслі однаково впевнено діє як на правому, так і на лівому фланзі, виконуючи роль вінгбека. Його універсальність і стабільність привернули увагу Пепа Гвардіоли, який шукає підсилення на позицію правого захисника.

Минулого літа Рома придбала футболіста у Фламенгу за 25 мільйонів євро, але стрімкий прогрес гравця змусив клуб удвічі підвищити його ринкову вартість. У Римі переконані, що 50 мільйонів — адекватна сума, враховуючи контракт Веслі до 2030 року та його вплив на гру команди.

У цьому сезоні бразилець провів 31 матч у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав два асисти. У Ромі вважають, що за умови подальшого прогресу його трансферна ціна може зрости ще більше, тож потенційним покупцям доведеться серйозно інвестувати, якщо вони хочуть забрати одного з відкриттів сезону Серії А.