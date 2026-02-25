Італія

Фанати зустріли капітана оваціями після тривалого відновлення.

Інтер завершив свій шлях у Ліга чемпіонів УЄФА, поступившись Буде-Глімт за сумою двох матчів. Після поразки 1:3 у першій грі "нерадзуррі" знову програли на Сан-Сіро — 1:2, що зафіксувало загальний рахунок 2:5 і означало виліт із турніру.

Вечір став розчаруванням для команди та головного тренера Крістіан Ківу, однак уболівальники отримали бодай одну позитивну новину — повернення Дензела Думфріса.

Нідерландський фланговий захисник не грав із 9 листопада, коли отримав травму гомілковостопного суглоба в матчі проти Лаціо. Пізніше ушкодження ускладнилося під час виступів за збірну, а в грудні футболіст переніс операцію зі стабілізації суглоба.

У матчі-відповіді проти Буде-Глімта Думфріс уперше за понад три місяці потрапив до заявки та вийшов на поле на останні дев’ять хвилин. Трибуни Сан-Сіро тепло зустріли повернення одного з лідерів команди.

Це був лише 16-й матч Думфріса в поточному сезоні, у яких він відзначився трьома забитими м’ячами.