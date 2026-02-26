Італія

Туринський клуб продовжує серію невдач у головному єврокубку після поразки від Галатасарая.

Ювентус не зміг пробитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись у стиковому раунді Галатасараю. Після гостьової поразки 2:5 туринці вели вдома 3:0, проте за підсумками 120 хвилин гра завершилася з рахунком 3:2 на користь "старої синьйори", чого не вистачило для загального успіху.

Таким чином, Ювентус із 2019 року не може подолати навіть перший раунд плей-оф: