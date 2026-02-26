Туринський клуб продовжує серію невдач у головному єврокубку після поразки від Галатасарая.
Федеріко Гатті, Getty Images
26 лютого 2026, 15:17
Ювентус не зміг пробитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись у стиковому раунді Галатасараю. Після гостьової поразки 2:5 туринці вели вдома 3:0, проте за підсумками 120 хвилин гра завершилася з рахунком 3:2 на користь "старої синьйори", чого не вистачило для загального успіху.
Таким чином, Ювентус із 2019 року не може подолати навіть перший раунд плей-оф:
-
🔵 Сезон-2019/20: виліт від Ліона в 1/8 фіналу;
🔵 Сезон-2020/21: поразка від Порту в 1/8 фіналу;
🔵 Сезон-2021/22: виліт від Вільярреала в 1/8 фіналу;
🔵 Сезон-2022/23: невихід із групи;
🔵 Сезон-2023/24: відсутність у єврокубках;
🔵 Сезон-2024/25: поразка від ПСВ у стиковому раунді;
🔵 Сезон-2025/26: виліт від Галатасарая у стиковому раунді.
-
Раніше повідомлялося, що Девід може залишити Ювентус.