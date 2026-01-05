Італія

Чудова новина для "россонері".

Капітан італійського Мілана Майк Меньян скоріш за все погодиться підписати новий контракт з клубом. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, цього тижня, керівництву «россонері» належить провести зустріч з агентом футболіста для обговорення всіх фінансових деталей. Мілан пропонує Меньяну зарплату у розмірі 5 млн. євро за сезон плюс 2 млн. євро у вигляді бонусів. Термін угоди розраховано до літа 2030 року. Представники клубу впевнені, що угоду вдасться укласти найближчим часом.

Зазначається, що француз змінив свою думку щодо продовження контракту внаслідок успішної співпраці з головним тренером команди Максом Аллегрі.

Чинна трудова угода воротаря з клубом спливає після поточного сезону.