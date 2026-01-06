Італія

Український форвард підсилив гру після виходу з лави для запасних, проте у підсумку він потребував зворотної заміни.

У матчі 19-го туру італійської Серії А Рома на виїзді впевнено перемогла Лечче з рахунком 2:0. Команда Гасперіні здобула важливі три очки, попри кадрові проблеми та чергову травму одного з ключових нападників.

Рахунок у зустрічі було відкрито вже на 14-й хвилині. Пауло Дібала тонкою передачею вивів на ударну позицію Евана Фергюсона, і форвард римлян точно пробив у ближній кут воріт Фальконе.

Лечче мав можливості зрівняти рахунок після перерви, зокрема небезпечний момент не реалізував Сантьяго П’єротті, однак господарям відверто бракувало точності в завершальній фазі атак.

На 71-й хвилині Рома подвоїла перевагу. Після подачі Дібали з кутового та рикошету м’яч опинився в ногах Артема Довбика, який з близької відстані переправив його у сітку. Українець щойно з’явився на полі й одразу підсилив гру команди, однак радість від голу затьмарила травма — нападник схопився за задню поверхню стегна та був змушений залишити поле.

У підсумку Рома спокійно довела матч до перемоги, а Лечче так і не зміг нав’язати реальну боротьбу в кінцівці зустрічі.

Лечче — Рома 0:2

Голи: Фергюсон, 14, Довбик, 71

Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріел, Галло — Каба (Гельгасон, 75), Рамадані (Гортер, 64), Малех — Соттіль (П'єротті, 56), Камарда (Штулич, 64), Банда (Ндрі, 46)

Рома: Свілар — Челік, Зюлковські, Гіларді — Веслі, Коне, Пізіллі, — Ель-Шаараві (Цимікас, 60), Дібала (Суле, 79), Крістанте — Фергюсон (Довбик, 60; Романо, 86)

Попередження: Банда, Малех, Гашпар — Крістанте