Італія

Трансферна політика римлян очима головного тренера.

Головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі висловився про трансферну політику римлян під час зимового вікна. Його слова наводить Football Italia.

«Чесно кажучи, я думав, що Гендузі буде одним із семи чи восьми гравців, яких ми могли б використати для побудови майбутнього Лаціо. Ми не можемо запропонувати такі самі зарплати, як інші команди, тож розумію, що існують певні труднощі», – сказав фахівець.

Трансфер Раткова? Я не знаю цього гравця. Мабуть, у клубі знають його краще за мене, але я, чесно кажучи, не знаю, що сказати. Я не дивився австрійський футбол, у мене немає часу, але я постараюся з'ясувати його сильні та слабкі сторони та те, як його краще використати», – сказав Саррі.