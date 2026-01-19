Форвард Роми налаштований повернутися на поле сильнішим після хірургічного втручання.
Артем Довбик, Getty Images
19 січня 2026, 20:32
Нападник Роми та національної збірної України Артем Довбик переніс хірургічне втручання через розрив сухожилля лівого стегна. Про це футболіст повідомив у своїх соціальних мережах.
"Травми — це частина гри. Зосереджений на відновленні і поверненні сильнішим. Дякую за всю підтримку — це дуже важливо. До скорої зустрічі", — написав Довбик в Instagram.
Раніше повідомлялося, що 28-річний українець пропустить щонайменше два місяці. Травму Довбик отримав 6 січня у матчі Серії A проти Лечче (2:0), у якому відзначився забитим м'ячем.
У поточному сезоні український форвард провів 17 матчів за Рому в усіх турнірах, записавши на свій рахунок три голи та дві результативні передачі.