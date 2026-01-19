Італія

Форвард Роми налаштований повернутися на поле сильнішим після хірургічного втручання.

Нападник Роми та національної збірної України Артем Довбик переніс хірургічне втручання через розрив сухожилля лівого стегна. Про це футболіст повідомив у своїх соціальних мережах.

"Травми — це частина гри. Зосереджений на відновленні і поверненні сильнішим. Дякую за всю підтримку — це дуже важливо. До скорої зустрічі", — написав Довбик в Instagram.

Раніше повідомлялося, що 28-річний українець пропустить щонайменше два місяці. Травму Довбик отримав 6 січня у матчі Серії A проти Лечче (2:0), у якому відзначився забитим м'ячем.

У поточному сезоні український форвард провів 17 матчів за Рому в усіх турнірах, записавши на свій рахунок три голи та дві результативні передачі.