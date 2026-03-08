Англія

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з Менсфілдом.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії проти Менсфілда (2:1).

"Це була чудова подія. Думаю, ця гра втілює в собі історію Кубка Англії — його складність і водночас красу. Перш за все тому, що вони зробили цей матч дуже важким для нас, тож велика повага Найджелу, команді та тому, як вони грали. Через стан поля їм також довелося адаптуватися, а енергія, яку давали вболівальники, була просто неймовірною. Інтенсивність, подекуди жарти, взаємодія та віра, яку вони вселяли в команду.

А ще тому, що перемогу дійсно потрібно заслужити. У нас були моменти, коли рахунок мав ставати 2:0 чи 3:0, але коли ти не закриваєш гру, а у суперника з’являється надія та віра — це стає все небезпечнішим. Після того як вони зрівняли рахунок, нам довелося по-справжньому викладатися, щоб вибороти право на перемогу.

Ми підлаштовуємося під суперника. Найважливіше — як ми можемо допомогти гравцям забити гол у будь-якій ситуації. І з кутовими ситуація абсолютно така ж сама", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

