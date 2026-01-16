Італія

Нападник Роми пропустить щонайменше два місяці через травму стегна.

Нападнику Роми та збірної України Артему Довбику знадобиться операція на стегні, повідомляє Філіппо Біафора.

6 січня 28-річний футболіст отримав травму зв’язок стегна під час матчу Серії А проти Лечче (2:0). Спершу прогнозувалося, що він пропустить лише 2-3 тижні.

Проте після повторних обстежень лікарі дійшли висновку, що травма серйозніша, ніж очікувалося, і гравцю потрібне хірургічне втручання.

Очікується, що відновлення після операції займе щонайменше два місяці. Повернення на поле прогнозується наприкінці березня – на початку квітня. Через це участь Довбика у березневих матчах збірної України у плейофі відбору на ЧС-2026 малоймовірна.

У поточному сезоні за Рому українець провів 17 матчів, відзначився 3 голами та 2 асистами.