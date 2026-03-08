Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 7 березня 2026 року.

Мадридський Атлетіко у матчі 27 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Реал Сосьєдад (3:2).

Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок вже на п'ятій хвилині зусиллями Александера Серлота, проте "біло-блакитні" відповіли за чотири хвилини завдяки голу Карлоса Солера.

Потім на 67 хвилині Ніко Гонсалес вивів "матрацників" вперед, але за хвилину Мікель Оярсабаль зрівняв цифри на табло.

Перемогу для команди з Мадрида забезпечив гол Гонсалеса на 81 хвилині, який оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Реал Сосьєдад у рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Атлетіко Мадрид — Реал Сосьєдад 3:2

Голи: Серлот, 5, Гонсалес, 67, 81 - Солер, 9, Оярсабаль, 68.

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Хіменес, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Альварес, 53), Мендоса (Льоренте, 46), Коке (Кардосо, 61), Альмада (Гонсалес, 54) — Серлот, Лукман (Грізманн, 53).

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Чалета-Цар, Гомес — Марін (Гедеш, 55), Еррера, Солер (Мендес, 74), Барренечеа (Захарян, 65) — Сучич (Турр'єнтес, 74), Оскарссон (Оярсабаль, 56).

Попередження: Ганцко — Оскарссон.