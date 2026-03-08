Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, який відбувся 7 березня 2026 року.

Лондонський Челсі у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії в гостях обіграв Рексем за підсумками додаткового часу (4:2).

Господарі поля відкрили рахунок на 18 хвилині зусиллями Сема Сміта, після чого на 40 хвилині Артур Оконкво зрівняв цифри на табло, зрізавши м'яч у свої ворота.

На 78 хвилині Рексем знову вийшов вперед завдяки голу Каллума Дойла, але через чотири хвилини Джош Ачімпонг відновив рівність у рахунку.

Наприкінці основного часу матчу Рексем залишився у меншості після вилучення Джорджа Добсона.

На 96 хвилині Алехандро Гарначо вивів "синіх" вперед, а на п'ятій компенсованій хвилині до другого овертайму Жуан Педро поставив остаточну крапку в матчі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рексем — Челсі у рамках 1/8 фіналу Кубку Англії-2025/26:

Рексем — Челсі 2:4

Голи: Сміт, 18, Дойл, 78 — Оконкво, 40 (аг), Ачімпонг, 82, Гарначо, 96, Жуан Педро, 120+5.

Рексем: Оконкво — Дойл (Брант, 106), Хаєм, Клеворт (Кейллор-Данн, 112) — Томасон, Добсон, Вайнер (Броудхед, 76), Лонгмен (Барнетт, 90) — О'Браєн, Ретбоун (Віндасс, 66), Сміт (Мур, 66).

Челсі: Санчес — Бадьяшиль, Адарабіойо, Сарр (Гію, 58) — Гато (Кукурелья, 65), Лавія (Ессуго, 65), Сантос, Ачімпонг (Гюсто, 85) — Гарначо, Нету (Деррі, 100) — Ділеп (Жуан Педро, 85).

Попередження: Томасон, Мур — Лавія, Сантос, Гарначо.

Вилучення: Добсон, 90+5 (пряма червона).