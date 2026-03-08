Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, який відбувся 7 березня 2026 року.

Лондонський Арсенал у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії у гостях здобув перемогу над Менсфілдом (2:1).

Команда Мікеля Артети відкрила рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Ноні Мадуеке, проте на старті другого тайму господарі поля відігралися завдяки голу Вілла Еванса.

Перемогу "канонірам" та путівку до чвертьфіналу турніру забезпечив Еберечі Езе, який забив на 66 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Менсфілд — Арсенал у рамках 1/8 фіналу Кубку Англії-2025/26:

Менсфілд - Арсенал 1:2

Голи: Еванс, 50 — Мадуеке, 41, Езе, 66.

Менсфілд: Л. Робертс — Блейк-Трейсі, Ошіладжа, Нойл (Г'юїтт, 87) — Маклафлін (Айроу, 81), Ебботт (Льюїс, 62), Рід, Расселл, Ейкінс — Т. Робертс (Еванс, 46), Оутс (Адебоєджо, 81).

Арсенал: Аррісабалага — Калафіорі (Діксон, 76), Москера, Салмон (Тімбер, 62) — Мартінеллі, Троссар (Інкап'є, 38), Нергор, Доуман (Сака, 77), Мадуеке — Гаверц (Езе, 62), Габріел Жезус.

Попередження: Рід, Ейкінс, Маклафлін, Льюїс — Калафіорі, Езе.