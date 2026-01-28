Італія

Міланський клуб розглядає оренду вінгера з опцією викупу близько 35 мільйонів євро.

Інтер розпочав переговори з Аль-Іттіхадом щодо можливого підписання вінгера Мусси Діабі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мова йде про несподівану угоду, яка може бути оформлена у форматі оренди з опцією подальшого викупу гравця приблизно за 35 мільйонів євро.

Зазначається, що сам Діабі вже погодився на перехід до Інтера. Водночас реалізація трансферу залежить від позиції Аль-Іттіхада, якому належать права на футболіста.

Французький вінгер приєднався до саудівського клубу влітку 2024 року, перейшовши з Астон Вілли за 60 мільйонів євро.

У поточному сезоні він провів 24 матчі у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав 11 результативних передач.