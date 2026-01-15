Італія

Лідер атаки Інтера став ключовою фігурою ідеального грудня для міланського клубу.

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес отримав нагороду найкращому футболісту грудня в чемпіонаті Італії, про що офіційно повідомила пресслужба Серії А.

Упродовж місяця Інтер провів три матчі першості — проти Комо, Дженоа та Аталанти — і здобув максимальний результат. У кожному з поєдинків аргентинський нападник відзначився забитим м’ячем, а в грі з Дженоа також записав до активу результативну передачу.

Успіхи команди не залишилися без індивідуального визнання і для тренерського штабу: головного наставника Інтера Крістіана Ківу було названо найкращим тренером грудня в Серії А.

Наразі міланський клуб очолює турнірну таблицю чемпіонату, а Мартінес продовжує боротьбу за титул найрезультативнішого гравця сезону.

У голосуванні за звання гравця місяця 28-річний аргентинець випередив Расмуса Гойлунда з Наполі, Крістіана Пулішича з Мілана, Джанлуку Скамакку з Аталанти, Ніколу Влашича з Торіно та Кенана Йилдиза з Ювентуса.