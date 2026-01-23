Легендарний вихованець "партенопейців" готовий піти на суттєве зниження зарплати заради повернення додому.
Лоренцо Інсіньє, Getty Images
23 січня 2026, 12:12
Послуги італійського вінгера Лоренцо Інсіньє знову були запропоновані Наполі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 34-річний футболіст прагне повернутися до рідного клубу і готовий підписати короткостроковий контракт на шість місяців з опцією продовження ще на рік. Зазначається, що заради повернення в Неаполь Інсіньє згоден на низький оклад.
Лоренцо Інсіньє є вихованцем Наполі, за основну команду якого він виступав із 2010 по 2022 рік. Останні три роки італієць провів у канадському Торонто, а з минулого літа перебуває у статусі вільного агента. Попри відсутність клубу, гравець активно підтримує форму та чекає на пропозиції.
