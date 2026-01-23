Послуги італійського вінгера Лоренцо Інсіньє знову були запропоновані Наполі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 34-річний футболіст прагне повернутися до рідного клубу і готовий підписати короткостроковий контракт на шість місяців з опцією продовження ще на рік. Зазначається, що заради повернення в Неаполь Інсіньє згоден на низький оклад.

Лоренцо Інсіньє є вихованцем Наполі, за основну команду якого він виступав із 2010 по 2022 рік. Останні три роки італієць провів у канадському Торонто, а з минулого літа перебуває у статусі вільного агента. Попри відсутність клубу, гравець активно підтримує форму та чекає на пропозиції. 

