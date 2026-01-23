Італія

Легендарний вихованець "партенопейців" готовий піти на суттєве зниження зарплати заради повернення додому.

Послуги італійського вінгера Лоренцо Інсіньє знову були запропоновані Наполі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 34-річний футболіст прагне повернутися до рідного клубу і готовий підписати короткостроковий контракт на шість місяців з опцією продовження ще на рік. Зазначається, що заради повернення в Неаполь Інсіньє згоден на низький оклад.

Лоренцо Інсіньє є вихованцем Наполі, за основну команду якого він виступав із 2010 по 2022 рік. Останні три роки італієць провів у канадському Торонто, а з минулого літа перебуває у статусі вільного агента. Попри відсутність клубу, гравець активно підтримує форму та чекає на пропозиції.

