Загалом від початку цієї доби відбулося 217 бойових зіткнень.



Сили оборони зупиняють постійні атаки російських загарбників, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи ефективного вогневого ураження.



Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 131 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 3031 дрон-камікадзе та здійснив 2522 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, тричі — із застосуванням РСЗВ.



На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Вовчанські Хутори та Охрімівка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог атакував у районі Піщаного.



На Лиманському напрямку українські воїни зупинили дві атаки окупантів у районах Ставків та Дробишевого.



На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Дронівки. Дві атаки тривають.



На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 26 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Миколаїпілля, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки. На цей час активних боєзіткнень немає.



На Покровському напрямку ворог здійснив 58 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Koтлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія та Дачне. Три спроби іще тривають.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 167 окупантів та 19 поранено; знищено та пошкоджено 13 одиниць автомобільної техніки; знищено або подавлено 43 БпЛА різних типів. Уражено 15 укриттів та склад боєприпасів окупантів. Крім того, знищено один танк.



На Олександрівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Рибного. Райони Новоукраїнки та Великомихайлівки зазнали авіаударів.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого та Криничного. Три атаки іще тривають. За уточненою інформацією, ворог завдавав авіаударів поблизу Верхньої Терси, Гуляйпільського, Залізничного та Долинки.



На Оріхівському напрямку ворог 13 разів атакував у бік Степногірська, Павлівки, Лук’янівського та Щербаків. Завдавав авіаударів у районах Григорівки, Зарічного та Юльївки.



На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не фіксувалося.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!