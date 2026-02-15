Італія

Перерва центрального матчу туру перетворилася на хаос. Спаллетті довелося фізично стримувати власного директора, а К'єлліні та Модесто пішли в лобову атаку на офіційних осіб.

Дербі д'Італія між Інтером та Ювентусом вийшло з-під контролю ще до завершення гри (3:2). Причиною вибуху емоцій туринців стало суперечливе рішення арбітра Ла Пенни показати другу жовту картку П'єру Калулу за фол проти Алессандро Бастоні, який у таборі б'янконері назвали неіснуючим.

Щойно пролунав свисток на перерву, емоції вихлюпнулися за межі поля. Першим своє обурення висловив директор футбольної стратегії Юве Джорджо К'єлліні. Легенда клубу переслідував рефері, емоційно розмахуючи руками та повторюючи одну й ту ж фразу: "Ви не можете так робити! Цього не існує, цього просто не існує у світі!".

Ситуація загострилася на сходах, що ведуть до роздягалень. Лучано Спаллетті, головний тренер туринців, вступив у жорстку полеміку з Ла Пенною, кинувши фразу: "Ви спотворили гру!", а також обмінявся різкими словами з гендиректором Інтера Джузеппе Мароттою.

Однак справжній вибух стався, коли в епіцентр подій увірвався генеральний директор Ювентуса Дам'єн Комоллі. Функціонер перейшов на крик, вигукуючи образи англійською мовою на адресу арбітра. Градус напруги був настільки високим, що Спаллетті разом із менеджером команди Маттео Фабрісом довелося силоміць відтягувати Комоллі та штовхати його до роздягальні, аби уникнути гірших наслідків.

Найбільш небезпечний момент виник між технічним директором Юве Франсуа Модесто та менеджером Інтера Ріккардо Феррі. Свідки заявили, що їхня суперечка майже переросла у бійку.

Тепер доля учасників конфлікту залежить від рапорту арбітра Ла Пенни. У сезоні 2020/21 схожий інцидент за участю Фабіо Паратічі залишився без наслідків, оскільки суддя не вніс його до протоколу. Вже у вівторок стане відомо, чи вдасться керівництву Ювентуса уникнути дискваліфікацій за цей емоційний зрив.