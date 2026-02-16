Іспанія

Тріумф над Мальоркою приносить зміцнює амбіції команди Пеллегріні.

Реал Бетіс здобув важливу перемогу над Мальоркою з рахунком 2:1, закріпившися на 41 очку та зменшивши відставання від Атлетіко Мадрид і Вільярреала до чотирьох пунктів.

Уже на 20-й хвилині Антоні організував перший гол, а Еззальзулі вдало замкнув атаку, вивівши Бетіс вперед. Другий гол забив Бакамбу, відзначившись сенсаційним низьким ударом, який став його першим у Ла Лізі за майже п’ять місяців. Мальорка змогла лише скоротити відставання у другому таймі завдяки Мурікі, але зусилля господарів не допомогли уникнути поразки.

Мальорка — Реал Бетіс 1:2

Голи: Мурікі, 66 — Еззальзулі, 18, Бакамба, 45+2

Мальорка: Роман — Мохіка (Лато), Маффео, Вальєнт, Лопес — Маскарель (Морланес), Дардер (Торре), Коста (Санчес) — Віргілі, Хосеп (Лувумбу), Мурікі

Реал Бетіс: Вальєс — Льоренте (Бартра), Натан, Родрігес, Руїбаль (Ортіс) — Форнальс, Фідальго (Альтіміра), Рока — Антоні, Еззалзулі, Бакамбу

Попередження: Саму Коста, Руїбаль, Морланес, Мурікі, Маффео