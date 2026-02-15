Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Ювентусом.

Міланський Інтер напередодні обіграв туринський Ювентус у домашньому матчі двадцять п’ятого туру італійської Серії A.

Інтер — Ювентус 3:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "змій" Крістіан Ківу прокоментував виступ власної команди.

"Ми мали труднощі в розбудові нашої гри і нам було важко. Також до цього ми не вигравали жодного очного матчу проти Ювентуса два роки, і гравці відчували цей тиск. Але на характері та з розумінням того, що потрібно було робити на полі, нам удалось перемогти.

Я завжди обираю перемогу, характер і бажання створити проблеми супернику, який сам може створити труднощі для будь-кого через свою ротацію та свої індивідуальні та колективні якості. У Юве чудова команда, і вони заслуговують на наші компліменти.

Вилучення Калулу? Там був дотик. Він був легким, але він був там. Я був проти подібних фолів, особливо в Лізі чемпіонів, і я казав своїм гравцям не ставити суддю в становище, де він повинен вирішувати долю матчу в таких епізодах. Дотик був легким, але мій гравець його відчув. Досвідчений гравець, як Калулу, повинен знати, що за певних обставин руки слід тримати при собі.

Заміна Бастоні? Я прибрав його з поля, бо боявся Консейсана. Якби вони залишились на полі, я б залишився без Бастоні.

Якби я був гравцем, я б не тягнув руки до суперника, маючи жовту картку, особливо в ситуації, коли тебе випереджають на м’ячі та переходять у контратаку.

Сподіваюся, сьогоднішня перемога стане поворотним моментом, особливо в ментальній та фізичній кризі, яку ми пережили. Мені не сподобалась гра команди, бо ми не виконали те, що планували. Але я приймаю цю перемогу.

Я доніс хлопцям той факт, що ми виграли важливий матч, як той у Дортмунді, але сьогодні ми відчували брак перемог над великими командами.

Варто віддати належне також і Юве, який створив нам проблеми своєю ротацією та побудовою атак. У них якісна команда, яка навіть з десятьма гравцями змогла зрівняти рахунок, створюючи нам проблеми. Потім вони добре захищались, намагаючись відігратись за рахунку 2:1 в останні хвилини. Ми повинні були краще з цим упоратись, але частково через страх не виграти ми мали труднощі. Зрештою, характер нашої команди дав про себе знати, і вони забрали перемогу чудовим голом Зелінські", — заявив румунський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер гостюватиме в Лечче.