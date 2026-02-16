Іспанія

Тренер Реала підтвердив, що форвард відпочив через легку травму перед єврокубковим поєдинком.

Головний тренер Реала Альваро Арбелоа пояснив, чому нападник Кіліан Мбаппе не з’явився на полі у матчі 24-го туру Ла Ліги проти Реала Сосьєдад (4:1).

"Мбаппе почувається дуже добре. Він деякий час відчував невеликий дискомфорт і йому доводилося докладати додаткових зусиль, щоб грати. Тому ми не хотіли ризикувати перед матчем у вівторок", – заявив Арбелоа.

Цього сезону форвард провів 31 матч у всіх турнірах, забив 38 голів та віддав 5 асистів.

Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Барселону на два очки, але зігравши на один матч більше. Наступний поєдинок мадридці проведуть 17 лютого в 22:00 у Лізі чемпіонів проти Бенфіки українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова.