Український нападник вийшов на поле наприкінці гри та допоміг команді здобути 13-ту перемогу поспіль у всіх турнірах.

Ліон здобув 13-ту перемогу поспіль у всіх турнірах, обігравши Ніццу з рахунком 2:0 у заключному матчі 22-го туру Ліги 1. Голами відзначилися Корентен Толіссо (45+1) та Нартея (64), закріпивши третю позицію команди у французькому чемпіонаті.

Роман Яремчук вперше вийшов на поле за Ліон у Лізі 1, з’явившись на 80-й хвилині. Український нападник швидко включився в гру, продемонструвавши активну боротьбу в повітрі та точність передач. За 7 дотиків він виконав 5 точних пасів, двічі сфолив та тричі втратив м’яч, але допоміг команді утримати перевагу до фінального свистка.

Французький клуб продовжує серію успіхів у Лізі 1 – 7 перемог поспіль у чемпіонаті, що дозволяє Ліону утримати пряму путівку до Ліги чемпіонів, випереджаючи Марсель на п’ять очок. Ніцца, попри активну гру, не змогла реалізувати свої моменти і лишилася на 14-й позиції.

Яремчук став 11-м українцем, який виступав у Лізі 1.