Барселона прагнутиме реабілітуватися за болючу поразку в Кубку Іспанії у виїзному каталонському дербі проти Жирони.

Жирона — Барселона

Понеділок, 16 лютого, 22:00, стадіон Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві, Жирона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Останнє покращення форми Жирони суттєво вплинуло на їхнє турнірне становище: підопічні Мічела наразі 14-ті з шістьма перемогами, вісьмома нічиїми та дев'ятьма поразками у 23 матчах сезону. Хоча Жирона виграла чотири з останніх восьми поєдинків у лізі, боротьба за виживання залишається напруженою — від 18-го місця їх відділяє лише чотири очки. До матчу з Барселоною команда підходить після нічиєї 1:1 із Севільєю, а їхня домашня статистика цього сезону є однією з найгірших у лізі — лише 13 очок у 11 іграх.

Барселона, навпаки, має другий найкращий показник виїзних матчів у Ла Лізі, набравши 25 очок у 12 іграх на чужих полях. Команда Фліка виграла три останні матчі чемпіонату. Проте до цього дербі вони підходять після шокуючої поразки 0:4 від Атлетіко в Кубку Іспанії. Тепер Барселона зосередиться на Ла Лізі, сподіваючись здобути дев'яту перемогу над Жироною, яка перемагала своїх іменитих сусідів лише двічі в історії. Флік виграв три останні очні зустрічі, зокрема 2:1 у першому колі.

Жирона продовжує страждати від кадрових втрат: через травми не зіграють Донні ван де Бек, Порту, тер Штеген, Алекс Морено та Рікард Артеро. У Барселони поза грою залишаються Гаві, Андреас Крістенсен та Педрі, а участь Рафіньї та Маркуса Рашфорда під великим питанням. Очікується, що Гансі Флік введе до складу Жерара Мартіна в захист, а Ерік Гарсія може вийти в центрі півзахисту. У нападі Жирони знову очікується поява Владислава Ваната, тоді як у Барселони замість Феррана Торреса з перших хвилин може вийти Роберт Левандовські.

За версією betking на перемогу Жирони можна поставити з коефіцієнтом 6.66, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 1.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.66.

Орієнтовні склади

Жирона: Гассаніга — Рінкон, Рейс, Блінд, Мартінес — Бельтран, Мартін — Циганков, Лемар, Хіль — Ванат.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде — Е. Гарсія, де Йонг — Ямаль, Ольмо, Фермін — Левандовські.

Не зіграють: ван де Бек, Порту, тер Штеген, А. Морено, Артеро (Жирона) — Гаві, Крістенсен, Педрі (Барселона).

Під питанням: Унаї (Жирона) — Рафінья, Рашфорд (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:5

