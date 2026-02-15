Італія

Захисник Інтера прокоментував перемогу над Ювентусом.

Міланський Інтер напередодні обіграв туринський Ювентус у домашньому матчі двадцять п’ятого туру італійської Серії A.

Інтер — Ювентус 3:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри захисник "змій" Янн Біссек прокоментував виступ власної команди.

"Ми грали проти дуже сильного суперника, який добре грав. Іноді доводиться страждати, і сьогодні нам довелось це робити. Ми повинні грати краще, але зрештою, перемога є перемогою.

Ми зробили кілька помилок у захисті, ми це знаємо. Але іноді доводиться говорити і про майстерність суперника. Юве грав дуже добре навіть із десятьма гравцями на полі і створив нам проблеми.

Це був важкий матч, але ми раді, що перемогли. Це точно було нелегко зробити.

Ківу чудово виконує свою роботу, він багато говорить про психологічні аспекти, тому що іноді футбол вирішується в голові. Нічия 2:2 нас не влаштовувала, але ми залишились у грі і зрештою змогли перемогти. Нам потрібно вдосконалюватись", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі міланський Інтер гостюватиме в Лечче.