Італія

18-річний вихованець Массімо Пессіна, підписав новий контракт з Болоньєю до літа 2029 року з опцією продовження ще на один сезон.

Pes resta in rossoblù fino al 𝟐𝟎𝟐𝟗 🧤❤️💙



Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Massimo Pessina per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva.#WeAreOne pic.twitter.com/PtKHhMTmQy — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) February 17, 2026

Пессіна цього сезону дебютував у переможній грі проти Наполі (2:0). В тому поєдинку на старті гри зазнав пошкодження основний воротар Лукаш Скорупські, тому це була вимушена заміна. Окрім того юний італієць вже має п’ять ігор у складі збірної Італії U-19.

Наразі Болонья займає восьме місце в Серії А. Наступний матч команда проведе проти Бранна 19 лютого у плейоф Ліги Європи.