Массімо Пессіна, getty images
17 лютого 2026, 13:34
18-річний вихованець Массімо Пессіна, підписав новий контракт з Болоньєю до літа 2029 року з опцією продовження ще на один сезон.
Пессіна цього сезону дебютував у переможній грі проти Наполі (2:0). В тому поєдинку на старті гри зазнав пошкодження основний воротар Лукаш Скорупські, тому це була вимушена заміна. Окрім того юний італієць вже має п’ять ігор у складі збірної Італії U-19.
Наразі Болонья займає восьме місце в Серії А. Наступний матч команда проведе проти Бранна 19 лютого у плейоф Ліги Європи.