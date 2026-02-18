Італія

Міланці готують нову угоду для талановитого нападника до 2031 року.

Інтер працює над якнайшвидшим продовженням контракту зі своїм нападником Піо Еспозіто через серйозний інтерес з боку лондонського Арсеналу. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, представники лондонського клубу були присутні на Дербі Італії проти Ювентуса, щоб особисто поспостерігати за грою 20-річного форварда. Спортивний директор Арсенала Андреа Берта стежить за Еспозіто вже кілька років, але зараз англійці активізували свої дії.

У відповідь керівництво Інтера, зокрема Беппе Маротта та П’єро Аузіліо, готують новий контракт, який має зв’язати футболіста з клубом до 2031 року. Таким чином міланці прагнуть убезпечити себе від потенційних пропозицій із Прем’єр-ліги.

У поточному сезоні Піо Еспозіто провів 32 матчі за Інтер у всіх турнірах, забив шість м’ячів і віддав п’ять результативних передач, привернувши увагу провідних клубів Європи. Його поточна угоди спливає влітку 2030.