Місткість оновленого стадіону складе понад 50 000 глядачів.

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто презентував масштабний проєкт реконструкції стадіону Фламініо, який не використовувався з 2011 року. Планується відновлення історичної споруди з сучасними сервісами та комерційними зонами, зберігаючи архітектурну спадщину.

Вартість реконструкції оцінюють приблизно в 480 млн євро. Новий стадіон буде вміщувати 50 570 глядачів, включатиме музей клубу, торгові площі, зони гостинності та сучасні спортивні сервіси. Проєкт також передбачає парковки та велосипедні доріжки в межах міської реконструкції.

Документація вже подана в муніципалітет Риму, де розпочнеться адміністративна процедура оцінки та затвердження, включно з аналізом міськими службами та конференцією для оцінки реалізовуваності.

Лаціо наразі грає домашні матчі на Олімпійському стадіоні, який також використовує Рома. Стадіон Фламініо, спроектований П’єро Луїджі Нерві для Олімпійських ігор 1960 року, стане багатофункціональним центром та новим домом клубу, поєднуючи історичну спадщину з сучасними стандартами УЄФА.