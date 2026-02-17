Італія

Скандал після Дербі д'Італія.

Спортивний суддя Серії А виніс суворі покарання двом топ-менеджерам Ювентуса — Джорджо К'єлліні та Дам'єну Комоллі — після хаотичного матчу проти Інтера на Сан-Сіро. Причиною стала агресивна поведінка функціонерів щодо бригади арбітрів на чолі з Федеріко Ла Пенною.

Генеральний директор Дам'єн Комоллі отримав найсуворіше покарання — відсторонення від футбольної діяльності до 31 березня 2026 року та штраф у розмірі 15 000 євро. Згідно з офіційним рапортом, у перерві матчу Комоллі проявив агресивну та залякуючу поведінку, намагаючись фізично дістатися до рефері. Його довелося стримувати співробітникам клубу.

Крім того, він продовжував вигукувати образи навіть після того, як команди розійшлися по роздягальнях. Легенда клубу Джорджо К'єлліні, який нині обіймає керівну посаду, також не уникнув санкцій. Він дискваліфікований до 27 лютого 2026 року за неповажну критику дій арбітра та образливі випади на адресу асистентів у тунелі стадіону.

Точкою кипіння стало вилучення захисника П'єра Калулу за другу жовту картку, яке в таборі Юве вважають результатом симуляції суперника. Представники клубу назвали суддівство ганьбою та катастрофою.

"Ми не можемо говорити про футбол після того, що сталося сьогодні. Це неприйнятно... Починаючи з завтрашнього дня, VAR має змінитися, тому що неприпустимо, щоб стільки помилок траплялося в таких великих матчах", — заявив обурений К'єлліні.

Комоллі пішов ще далі, назвавши роботу арбітрів ганьбою для італійського футболу перед світовою аудиторією. Окрім дискваліфікації керівників, Ювентус втратив і П'єра Калулу, який отримав одноматчеву дискваліфікацію. Це стало серйозним ударом для команди, яка намагається втриматися в гонці за Скудетто та готується до важливих матчів у Лізі чемпіонів.