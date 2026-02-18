Італія

Туринський клуб виступив із заявою після повідомлень у соцмережах на тлі провального матчу з Галатасараєм.

Ювентус публічно підтримав захисника Ллойд Келлі після расистських повідомлень, які той отримав у соціальних мережах.

Інцидент стався після першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів проти Галатасарай, у якому туринці поступилися з рахунком 2:5.

На адресу англійського оборонця надійшли образливі повідомлення расистського характеру, що спонукало клуб оперативно відреагувати та оприлюднити офіційну позицію в соцмережах.

"Расовій ненависті немає місця у футболі — ні на полі, ні на трибунах, ні в інтернеті. Клуб відмовляється давати простір расизму в будь-якій формі та активно працює над створенням безпечнішого й більш інклюзивного середовища, щоб зробити спорт кращим для вболівальників і гравців.

Ніколи знову. Ллойд Келлі", — йдеться в заяві, оприлюдненій Ювентусом в Instagram.